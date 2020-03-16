Кто в Одессе 17 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм по адресу: пер. Среднефонтанский, 6, в Одессе 17 марта будет прекращена подача воды отдельным потребителям города.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Так водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 19:00 по таким адресам:
— пер. Слепнева,
— просп. Шевченко, 6-16 и 9-31,
— просп. Гагарина,
— ул. Сегедская,
— ул. Армейская,
— пер. Шампанский,
— Французский бульвар, 12-36,
— пер. Бисквитный,
— пер. Садовый,
— пер. Ботанический,
— ул. Маршала Говорова,
— ул. Довженко,
— пер. Лунный,
— ул. Черепановых,
— 2-й пер. Черепановых.
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