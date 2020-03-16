Кто в Одессе 17 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм по адресу: пер. Среднефонтанский, 6, в Одессе 17 марта будет прекращена подача воды отдельным потребителям города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Так водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 19:00 по таким адресам:

— пер. Слепнева,

— просп. Шевченко, 6-16 и 9-31,

— просп. Гагарина,

— ул. Сегедская,

— ул. Армейская,

— пер. Шампанский,

— Французский бульвар, 12-36,

— пер. Бисквитный,

— пер. Садовый,

— пер. Ботанический,

— ул. Маршала Говорова,

— ул. Довженко,

— пер. Лунный,

— ул. Черепановых,

— 2-й пер. Черепановых.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).