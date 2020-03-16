Мэр Одессы обратился к жителям города в связи распространением Covid-19

16 марта под председательством мэра Одессы Геннадия Труханова прошло расширенное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС).

Как сообщает официальный сайт города, в заседании приняли участие ответственные руководители структурных подразделений одесской мэрии, представители Одесского лабораторного центра, «Инфоксводоканала», Международного аэропорта «Одесса», отделения железной дороги, Администрации морских портов Украины, Пограничной службы Украины, Нацполиции, ГСЧС и других силовых и ведомственных организаций.



В ходе заседания Комиссия ТЭБ и ЧС поддержала решение от 15 марта 2020 года Городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, об усилении в Одессе ограничительных мероприятий.



Было отмечено, что на данный момент в боксах Одесской городской инфекционной больницы находятся 11 пациентов с признаками острой респираторной болезни, у которых экспресс-тесты не выявили грипп, что, согласно утверждённому алгоритму действий, относит их к группе лиц с подозрением на коронавирус. Биоматериалы пациентов направлены в Одесский лабораторный центр, а, в случае необходимости, будут направлены в Центр общественного здоровья в Киев.



«Сегодня во всём мире нет специальных лекарственных средств и вакцин от коронавируса. Как показал опыт, даже самая совершенная система здравоохранения стран мира не готова справляться с большим наплывом пациентов. Единственно действенный способ – предотвратить распространение вируса (любого вируса) путём ограничения посещения мест массового скопления, то есть самоизоляция», — подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов.



В медицинских учреждениях Одессы есть в наличии 65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по информации департамента здравоохранения Одесского городского совета, необходимо закупить еще 61 такой аппарат.



На сессию Одесского городского совета, проведение которой запланировано на 18 марта, готовится проект решения о выделении бюджетных средств на приобретение дополнительного оборудования, медпрепаратов, тест-систем, средств защиты, дезинфекции и др.

Отмечается, что с сегодняшнего дня на сайте департамента образования и науки Одесского городского совета, в разделе «Дистанционное обучение», публикуются видеоуроки по основным предметам для всех параллелей с 1-го по 11-й классы.



Кроме того, на заседании было отмечено, что проведены переговоры с руководителями хлебобулочных предприятий города. Городских запасов муки и зерна достаточно для бесперебойного обеспечения Одессы хлебом в течение трёх месяцев.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в рамках работы Центра неотложной медицинской помощи создана «горячая линия» по вопросам коронавируса.

Фото и видео: «Одесса»