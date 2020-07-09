Куцый: Одесская область перешла границу в 2 тысячи заболеваний коронавирусом

На утро 9 июля количество заболевших коронавирусом в Одесской области составило 2 054.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«С сегодняшнего дня Одесская область перешла границу в 2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Общее количество случаев — 2054. Активных случаев — более тысячи», — говорится в сообщении руководителя области.

Максим Куцый информирует, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 70 жителей области. Из них 30 в Одессе. Треть новых пациентов составляют пенсионеры.

«Эпидемиологи из нашего лабораторного центра называют главной причиной роста количества — пренебрежение санитарными правилами жителями региона», — пишет Куцый и предупреждает: «Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и остаётся опасным. Даже в период отпусков и отдыха на пляжах необходимо помнить об очень простых, но действенных рекомендациях Министерства здравоохранения:

— избегать мест большого скопления людей

— в общественных местах носить маску

— чаще мыть руки

— требовать соблюдения санитарных правил работниками на пляжах, в ресторанах, транспорте».

Как сообщала Одесса News, на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19 (+810 за сутки), из них 23 784 выздоровели (+665), 1 327 (+21) умерли.