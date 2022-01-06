Одесситов приглашают 8 и 9 января на вакцинацию

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать в субботу, 8 января, и воскресенье, 9 января.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Так, вакцинация в эти два выходных дня будут работать с 9:00 до 18:00 по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семёна Палия, 93-а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Пятница, 7 января 2022 года, — выходной день в центрах массовой вакцинации. С понедельника, 9 января, центры вакцинации также продолжат работу в ежедневном режиме.

В центрах массовой вакцинации доступны вакцины Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, одобренные Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе следует иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для заполнения международного свидетельства о вакцинации после получения второй дозы вакцины нужен загранпаспорт.

Кстати. За последние сутки в Одессе зарегистрированы 155 новых случаев COVID-19 у одесситов. В опорных стационарах города находятся 178 пациентов с COVID-19, из них 148 – в тяжёлом состоянии, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день в Одессе сделаны 928 112 прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации двумя дозами завершили 469 912 одесситов. Среди всех привитых в Одессе за всё время вакцинальной кампании не зарегистрирован ни один случай тяжёлых осложнений.

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