В Украине 45% заболевших COVID-19 — люди в возрасте от 20 до 49 лет

В Украине 45% заболевших COVID-19 составляют люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Об этом в Facebook написал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«45% (24 379) от всех лиц, у которых подтверждён диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет», — отметил Ляшко.

Сейчас, по данным главного государственного санитарного врача, наименьший риск инфицирования в Луганской, Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.

Больше всего лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии было проведено в Киеве — 47 466; Черновицкой — 40 073 и Черкасской областях — 31 929.

Ляшко отметил, что за полгода от COVID-19 умерли уже более 570 тыс. человек. Для сравнения, за весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

«С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольший груз на здоровье в мире: диабет, туберкулёз, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, но и малярию, убийства и самоубийства», — написал он.

По состоянию на утро 14 июля, в Украине подтверждено 54 771 случай COVID-19 (+638 за сутки), из них 27 154 выздоровели (+651), 1 412 умерли (+14).

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая область — 2148 (1562 выздоровели)

Волынская — 3080 (1681 выздоровели)

Днепропетровская — 1146 (1045 выздоровели)

Донецкая — 765 (252 выздоровели)

Житомирская — 1542 (1157 выздоровели)

Закарпатская — 4055 (1301 выздоровели)

Запорожская — 622 (521 выздоровели)

Ивано-Франковская — 3127 (1246 выздоровели)

г. Киев — 6350 (2124 выздоровели)

(2124 выздоровели) Киевская — 3090 (1925 выздоровели)

Кировоградская — 674 (587 выздоровели)

Луганская — 95 (73 выздоровели)

Львовская — 7254 (1142 выздоровели)

(1142 выздоровели) Николаевская — 487 (385 выздоровели)

Одесская — 2258 (1030 выздоровели)

Полтавская — 334 (299 выздоровели)

Ровенская — 4740 (2905 выздоровели)

Сумская — 341 (297 выздоровели)

Тернопольская — 2276 (1431 выздоровели)

Харьковская — 2723 (1477 выздоровели)

Херсонская — 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая — 909 (770 выздоровели)

Черкасская — 755 (602 выздоровели)

Черновицкая — 5184 (2864 выздоровели)

(2864 выздоровели) Черниговская — 612 (292 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в Украине сейчас тестируется четыре лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом: амизон, амиксин, корвитин и биовен.