Китайские учёные: COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших.

Об этом заявили учёные из Института вирусологии китайского города Ухань в исследовании на сайте medRxiv, пишет Укринформ.

Учёные изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет.

Лимфоциты не восстанавливались даже спустя 11 недель после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем», — пояснил учёный.

Между в тем, в Китае, по данным Worldometer, на утро 14 июля лабораторно подтверждено заболевание у 83 605 китайцев, из которых 4 634 умерли. По количеству заболевших Китай занимает 23-е место в мире (Украина — 36-е).

Всего в мире насчитывается 13 240 715 заболевших COVID-19 (+199 020 за сутки), из них выздоровели 7 707 191 человек.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших входят: США — 3 479 483 (+66 236), Бразилия — 1 887 959 (+21 783), Индия — 907 645 (+28 179), Россия — 733 699 (+6 537), Перу — 330 123 (+3 797).

На сегодняшний день в мире COVID-19 унёс жизни 575 601 человек (+3 941).

По количеству умерших от коронавируса первая пятёрка стран составилась таким образом: США — 138 247 (+465), Бразилия — 72 921 (+770), Великобритания — 44 830 (+11), Мексика —35 491 (+485), Италия — 34 967 (+13).

Как сообщала Одесса News, во Всемирной организации здравоохранения пришли к мнению, что зависимые от табака люди более уязвимы к развитию тяжёлой формы болезни COVID-19.