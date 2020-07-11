ВОЗ: Курение способствует развитию тяжёлых форм COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к мнению, что зависимые от табака люди, которых в мире насчитывается около 1,3 млрд, более уязвимы к развитию тяжёлой формы болезни COVID-19.

Об этом 10 июля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Укринформ.

«Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжёлых форм COVID-19, чем те, у кого нет такой зависимости», — сказал Гебреисус.

По его словам, курение ежегодно убивает 8 млн человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить из-за опасности тяжёлого течения коронавирусной болезни.

Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.

«Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой — помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19», — заявил Гебреисус.

Он уточнил, что цель такой инициативы — помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таких как никотинозаместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.



На утро 11 июля в мире насчитывается 562 889 человек (+5 488 за последние сутки), жизни которых унёс COVID-19, сообщает Worldometer.

Всего насчитывается 12 631 067 заболевших COVID-19 (+237 578 за сутки), из них выздоровели 7 224 884 (+141 607) человек.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших входят: США — 3 291 786 (+71 787), Бразилия — 1 804 338 (+45 235), Индия — 822 603 (+27 761), Россия — 713 936, Перу — 319 646.

Украина на сегодняшний день занимает 36-е место в мире по количеству заболевших.

По количеству умерших от коронавируса первая пятёрка стран составилась таким образом: США — 136 671 (+849), Бразилия — 70 524 (+1 270), Великобритания — 44 650 (+48), Италия — 34 938, Мексика — 34 191.

Как сообщала Одесса News, учёные университетского колледжа Лондона (UCL), проведя серию исследований, пришли к выводу, что коронавирусные инфекции могут быть причиной неврологических осложнений и вызвать повреждение нервной системы и мозга человека.