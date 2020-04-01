В Одесской области 12 заразившихся коронавирусом, в Украине — 645

По состоянию на 22 час 31 марта в Украине зарегистрировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в т.ч. 12 в Одесской области.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

«По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья — ред.), по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 ПЦР-исследованием (метод полимеразной цепной реакции, — ред.). Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организмах.

За сутки к 11 ранее заражённым 11 жителям Одесской области добавилась 55-летняя жительница села Усатово, о чём сообщил на своей странице в Facebook глава облгосадминистрации Максим Куцый.

По его словам, заболевшая за границу не выезжала, с известными заражёнными не контактировала, то есть, заразилась от некоего неустановленного пока носителя. Анализы на коронавирус взяты и у её мужа.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 30 марта в Украине было 549 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в т.ч. 11 — в одесском регионе.