Украина на шестом месте в мире по суточной смертности от коронавируса

Украина занимает 16-е место в мире по количеству новых случаев COVID-19, а по количеству новых летальных исходов – шестая.

Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавирус_инфо.

«По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 16 декабря по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 16 место в мире и 12 — среди стран Европы», — говорится в сообщении.

По количеству новых летальных случаев от COVID-19 Украина занимает шестое место среди стран мира, четвёртое – среди европейских стран.

Как сообщала Одесса News, в Украине продлён адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

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