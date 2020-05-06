Одесский бизнесмен закрыл штаб по борьбе с COVID-19: «Свою работу мы выполнили»

Антикризисный штаб «Одесса vs COVID» прекращает свою работу по предотвращению распространения эпидемии в регионе.

Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

По его словам, «мы собрались в середине марта по просьбе Владимира Зеленского, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах помочь власти средствами и организационными ресурсами. Действовать нужно было быстро. Так быстро, как умеет только частный бизнес. Это был неожиданный вызов. Откровенно говоря, я не привык сотрудничать с властью. Тем не менее, приглашение президента к партнёрству мы расценили как доверие нашей репутации и высокую оценку наших компетенций. Поэтому приняли его не раздумывая. Эти два месяца стали для всех нас проверкой на прочность, на способность жертвовать личным ради общего, на человечность, в конце концов. И мы эту проверку прошли»..

Работа нашего Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области формально началась со встречи представителей бизнеса в Одессе. На том совещании никто еще ничего толком не знал. У нас в распоряжении были цифры, озвученные Катей – и цифры были устрашающими. Самая большая область в стране, с огромной плотностью населения, была не готова не то что ко вспышке неизученного смертельного вируса – она едва ли была готова противостоять сезонному гриппу.

Завершение работы штаба, в составе которого были представители бизнеса, волонтёрская организация «Корпорация Монстров», связано с тем, что, по мнению Ставницера, эпидемическая ситуация в стране и регионе постепенно стабилизируется.

«Счёт больше не идёт на часы. Вопрос уже не стоит в том, чтобы немедленно найти деньги хотя бы на антисептик. Пришло время грамотных карантинных мер, правильного администрирования медицинских учреждений, стратегического планирования закупок и распределения средств по больницам. Это – не наша работа. Наша миссия – спасти жизни, мы справились с ней и спокойно передаём все свои функции ответственным за них чиновникам, — отметил бизнесмен. — Мы никуда не уходим и не закрываем двери. Мы будем готовы мобилизоваться и заново запустить все процессы, если, не дай Бог, прогнозы не подтвердятся.

За 50 дней работы антикризисного штаба удалось привлечь 135, 9 млн грн. «Огромная цифра, в которой мы учли любое участие всех неравнодушных. Прямые денежные переводы на счёт Фонда, прямые закупки, собственная продукция, всё. Входят в неё и 46,4 млн гривен, которые группа TIS, зерновой терминал Neptune и буксирная компания P&O Maritime Ukraine перечислили в национальный фонд борьбы с коронавирусом.

Корпорация монстров передала средства защиты, оборудование, бытовые расходники и ещё массу необходимого по 48 адресам: в опорные и районные больницы, бригадам скорой помощи и водителям «скорых», социальным службам, центрам семейной медицины, в лаборатории. Просто для понимания масштабов: в Одесской области 1 776 сотрудников скорой помощи +500 водителей. Все они получили защиту.

Официально – экстренные потребности ВСЕХ медицинских и не только медицинских учреждений Одесской области на ближайший период ургентной деятельности закрыты.

Мы сделали гораздо больше, чем думали, что сможем сделать. Штаб не только закупал дорогое и сложное оборудование. Мы каждый день кормим врачей в опорных больницах. Мы предоставили медикам возможность бесплатного проживания рядом с местом работы, и бесплатного пользования такси.

Мы обеспечиваем пожилых и одиноких одесситов продуктовыми наборами вместе с ROZETKA. За это время мы отвозили в больницы и ИВЛ, и туалетную бумагу. Договаривались с врачами из Штатов — Tina Goloborodko, Evgeny Pinelis, Alexander Rakul, Италии, с помощью посла Davide La Cecilia, и Израиля о семинарах для наших докторов. На мой взгляд, мы сделали в разы больше, чем сами могли предположить в начале этого пути», — написал известный бизнесмен.

«Мы защитили Одесскую область от первой волны коронавируса, ребята. Мы дотянули до отмены карантина и смогли сдержать страшный всплеск. Я знаю, что мало кто из нас в это верил – но мы это сделали. Я горд жить в одном городе с такими невероятными людьми, это большая честь для меня», — резюмировал Андрей Ставницер.

Одесса News рассказывала об усилиях Одесского областного антикризисного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.