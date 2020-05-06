Одесские лаборатории за сутки подтвердили у 36 пациентов диагноз COVID-19

За истекшие сутки в одесских лабораториях подтверждено 36 новых случаев заболевания короновирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Ежедневно мобильные бригады по всей области принимают материалы для анализов у нескольких сотен человек: пациентов, в кругах контактных лиц и граждан, находящихся в зоне риска. Одесские лаборатории работают круглосуточно и ежедневно могут проводить около 500 тестов. Именно из-за продуктивной работы эпидемиологов и врачей оперативно выявляются очаги вспышек и проводятся санитарные мероприятия», — написал глава ООГА, подтвердив на сегодня 505 случаев заболевания коронавирусом.

По слова Максима Куцого, амбулаторно лечатся 326 больных, госпитализировано — 179 человек.

За минувшие сутки подтвержден диагноз у 36 пациентов, из них 13 — имели симптомы болезни, 23 — были обследованы как контактные лица.

Наибольшее количество больных в таких регионах области:

Подольский район — 224

Одесса — 88

Беляевский район — 66

Измаильский район — 20





«Значительное количество подтверждённых диагнозов говорит о необходимости дальнейшего соблюдения санитарных норм и правил карантина. Ради собственного здоровья и безопасности близких», — резюмировал руководитель ОГА.

В Подольске развёрнута унифицированная палатка пункта приёма жителей, которые требуют медицинского обследования», сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области на своей странице в Facebook.

«Согласно решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Куяльницкой ОТГ, спасатели развернули рядом с приёмным отделением Подольской центральной райбольницы унифицированную палатку УСТ-56 для организации работы пункта приёма и распределения жителей, которые обращаются в медучреждения с симптомами коронавирусного заболевания», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Украине состоянием на утро 6 мая зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 487.

Фото: Facebook