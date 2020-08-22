В Украине вновь рекордное количество больных коронавирусом за сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 2 тысяч 328. Также известно, что 657 пациентов вчера выздоровели, а 37 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Всего в Украине коронавирусное заболевание обнаружили у 102 971 человека. Из них 2 244 пациента умерли от осложнений и 51 735 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях. Также более ста случаев обнаружили в Киеве (179), Львовской (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (145) и Закарпатской (114) областях.

Как сообщала Одесса News, на утро 22 августа Украина занимает 30-ю позицию в перечне стран с наибольшим количеством больных коронавирусом.