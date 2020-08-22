ВОЗ: с пандемией COVID-19 будет покончено через 2 года

Пандемия коронавируса COVID-19 может длиться меньше, чем эпидемия гриппа «испанка» 1918-1920 годов.

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Громадське.

Гебреисус отметил, что «испанка» продолжалась в мире два года (с февраля 1918 года по апрель 1920-го). То есть на прекращение этой пандемии у человечества ушло два года.

«А в нашей ситуации, когда мы имеем больше технологий и, конечно же, недостаток в виде глобализации, близости, контактности, но преимущество в виде лучших технологий, — мы надеемся, что завершим пандемию менее чем через два года», — отметил глава ВОЗ.

Гебреисус заметил, что некоторые страны мира, которые ранее заявляли о приостановлении коронавируса, наблюдают рост случаев заражения.

«Вакцина будет важным средством, и мы надеемся её получить как можно быстрее. Но гарантий того, что так произойдет, не существует. И даже если вакцина будет, само по себе это пандемии не остановит», — отметил он.

Ранее в ВОЗ уже предостерегали правительства стран от отношения к пандемии коронавируса как сезонному явлению типа гриппа.

«Мы находимся в первой волне. И это будет одна большая волна. Она может то усиливаться, то ослабляться. Лучшее, что мы можем сделать, — это выровнять её и превратить в нечто, что будет плескаться под нашими ногами», — заявляют в ВОЗ.

Между тем, по сообщению worldometers, на утро 22 августа в мире больны коронавирусом 23 125 378 человек, умерли 803 253, выздоровели 15 716 600 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются США, Бразилия и Индия. Украина находится на 30-ой позиции.

Как сообщала Одесса News, по мнению японских экспертов, с большой вероятностью, за второй волной COVID-19 последуют третья и четвёртая, что вынудит людей выработать новый стиль, позволяющий продолжать жить в условиях вируса.