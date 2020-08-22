В Одесском порту стартовала традиционная парусная регата

С 21 по 26 августа в акватории Одесского залива и за её пределами проходят приуроченные ко Дню независимости Украины гонки парусной регаты — «Кубок Чёрного моря-2020».

Как сообщает пресс-служба Администрации морского порта со ссылкой на председателя Одесской областной федерации парусного спорта Сергея Червякова, заявки к участию в регате подали три десятка команд: из Одессы, Днепра, Южного, Черноморска и Сергеевки. Среди них и яхты Одесского порта.

Вчера до 18 часов проходила официальная регистрация участников, после чего стартовали ночные гонки к острову Березань и в обратном направлении.

Отмечается, что иншорные (вдоль побережья) и оффшорные (с выходом в открытое море) гонки будут проходить ежедневно. По их результатам будут определены призёры в группах в соответствии с классом яхт, а также победители по абсолютной скорости и по лучшему обчисленному времени.

Торжественное открытие регаты состоится 24 августа в 11 часов на 17 причале Одесского порта (морвокзал, церковь Св. Николая).

Итоги соревнований будут подведены 26 августа. Победителей и призёров регаты наградят кубками, медалями и почётными дипломами.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Одессе состоялось торжественное открытие юбилейной, ХХ Всеукраинской парусной регаты «Кубок портов Чёрного моря».

Фото: Администрация Одесского морского порта, Одесса News