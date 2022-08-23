Одесская яхтсменка победила на юношеском чемпионате мира в Португалии

Воспитанница Черноморского яхт-клуба Алина Шаповалова заняла первое место в группе до 16 лет и второе место в общем зачёте на юношеском чемпионате мира в классе Laser (ILCA 4), который проходил в Португалии.

Об этом сообщила Думская со ссылкой на Черноморском яхт-клуб.

Отмечается, что Алина сменила класс яхты лишь три месяца назад — пересела с «Оптимиста» на Laser.

Среди наших юношей успешнее других выступил Иван Антипин, который занял 43 место среди 173 участников.

Соревнования проходили в португальском городе Виламоури.

Как сообщала Одесса News, Украинская премьер-лига утвердила календарь футбольных матчей VBET Лиги на сезон 2022-2023 годов, согласно которому 23 августа «Черноморец» сыграет против «Вереса».

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