Одесский ледокол пока не может отправиться в дальний рейс

Ледокол «Ноосфера», который стоит в Одесском морском порту, отправляют на техническое обслуживание перед рейсом в Антарктиду.

Об этом сообщил Укринформу директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

«Отправляем ледокол 6 декабря для технической подготовки на Черноморский судоремонтный завод. По завершении «Ноосфера» доставит участников 27-й Украинской научной экспедиции и необходимый груз на антарктическую станцию ​​»Академик Вернадский», — отметил Дикий.

По его словам, команда полярников уже практически подготовлена ​​к участию в экспедиции.

Как сообщала Одесса News, на борту научно-исследовательского судна, прибывшего в Одессу в конце октября, восемь специализированных лабораторий для изучения климатических изменений, образцов морской воды, исследования представителей океанской флоры и фауны, проб океанских почв, которые учёные смогут поднимать на борт судна исследовательскими инструментами даже с 8-километровых океанских глубин.

Экипаж судна в составе 27 моряков и 50 учёных может два месяца находиться в автономном плавании, проводя исследования в сложных условиях вблизи Антарктиды.

Ледокол 30 лет работал в составе Британской антарктической миссии. В августе его приобрели для украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Ледокол способен преодолевать однометровый лёд в штатном режиме, а при необходимости пробивать себе путь во льдах толщиной 3-4 метра.

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