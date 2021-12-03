Новая современная школа Хабад откроется в Одессе в 2022 году

2 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов по приглашению Главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа посетил старшую школу Одесского частного учебно-воспитательного комплекса «Хабад-Ор Авнер», расположенную на ул. Водопроводной, 13.

По сообщению на официальном сайте города, Геннадий Труханов и его заместители Михаил Кучук и Павел Вугельман ознакомились с ходом строительства нового четырёхэтажного здания школы общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Строительство ведётся рядом с действующими корпусами старшей школы за средства меценатов.



Отмечается, что строящееся здание отвечает всем современным строительным нормам, требованиям инклюзивности и пожарной безопасности. Строительство предусматривает размещение учебных классов, спортивного, актового и конференц-залов, кухонного блока, административных помещений, а также жилых комнат для детей, требующих полного пансиона. На сегодняшний день строительство школы выполнено на 60%: завершены общестроительные работы, выполняются работы по кровле здания, после чего начнутся работы по обустройству фасада и внутренних помещений.

Чиновники посетили также действующую в старых корпусах школу, где ознакомились с образовательным процессом, обсудили с представителями еврейской общины перспективные планы по строительству ещё одного нового здания школы на месте действующих корпусов на ул. Водопроводной.

«Сегодня в школе Хабад учатся 400 детей, но школа размещается в разных зданиях в разных районах города. Новая школа рассчитана на 500 детей. Вместо старых корпусов мы также хотим возвести новый корпус на 500 мест. Но это в перспективе. Таким образом, мы сможем объединить всех детей в один комплекс школы Хабад на тысячу учеников», — отметил Авраам Вольф.

Представители еврейской общины обратились к Геннадию Труханову за помощью о замене и переносе теплотрассы, необходимости отвода земли под новую трансформаторную станцию для всего учебно-воспитательного комплекса.

«Я убеждён, что среда формирует сознание людей. От того, в каких условиях учится маленький человек, какое качество знаний получает, такой личностью и гражданином страны он и вырастает. Отмечу два момента: все дети, которые учатся в этой школе, учатся бесплатно. И ещё: здесь учатся дети, как из обеспеченных семей, так и дети без родительской опеки. Они здесь равны, и это впечатляет. Я рад, что еврейская община привлекла в город инвестиции для строительства этого здания, потому что это – инвестиции в будущее. Надеюсь, что 2 сентября 2022 года мы вместе откроем новую современную школу Хабад», – подчеркнул мэр Одессы.



Кстати. Одесская специализированная школа I-III ступени с углублённым изучением иврита и английского языка «Хабад-Ор Авнер» — одна из крупнейших еврейских школ СНГ. Школа «Хабад-Ор Авнер» представляет собой сеть школ, расположенных в разных районах Одессы.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря в одесском парке им. Шевченко развернётся благотворительная Ханукальная ярмарка «Food Bazar».

Фото и видео: Одесса

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