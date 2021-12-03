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Одесский оперный театр приглашает в «Изумрудный город»

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Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей на премьеру обновлённой версии оперы-сказки «Изумрудный город».

Премьера состоится 4 декабря в 14:00.

«Изумрудный город» — музыкальное сказочное представление с мудрыми волшебниками, весёлыми героями и музыкой великих классиков XVIII-XX веков от Моцарта до Масканьи.

Также оперу-сказку можно посмотреть 11, 18 и 28 декабря в 12:00.

Длительность 2 часа.

Исполняется на украинском языке.

Цена билетов от 70 до 300 гривен. Их можно купить здесь.

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