Почитателей Клода Моне ждут в Одесском музее западного и восточного искусства

«Я пытался сделать невозможное — нарисовать сам свет», — так определил главную цель своего искусства Клод Моне, один из основателей импрессионизма и верный его адепт.

Всех почитателей таланта этого мастера живописи ждут 18 июня в 16 часов в Одесском музее западного и восточного искусства.

Импрессионизм первоначально считали издёвкой над общепринятыми в XIX веке канонами. Прошло несколько десятилетий, прежде чем общество изменилось настолько, чтобы воспринять картины импрессионистов. Написанные торопливыми мазками, будто Моне пытался как можно быстрее перелить на полотно переполнявшие его эмоции, работы мастера были похожи на свежий ветер, ворвавшийся в мир увядающего академизма и салонной живописи.

Вся его долгая жизнь была отмечена страстными амбициями, огромными трудностями и глубоким пониманием красоты природы.

Об этом и многм другом из жизни мастера кисти узнаете из лекции заведующей античным отделом музея Татьяны Быкадоровой.

Стоимость билета — 100 грн.

Для людей, которые временно вынуждены были покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Забронировать билеты можно в частных сообщениях.

Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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