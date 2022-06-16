Два жителя Одесской области поддерживали действия врага в «Одноклассниках»

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд два обвинительных акта в отношении двух жителей Белгород-Днестровска по фактам осуществления ими коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, пророссийски настроенные жители райцентра, на собственных аккаунтах в соцсети «Одноклассники» и видеохостинге «YouТube» соответственно, размещали публикации и видеозаписи, в которых оправдывали вооружённую агрессию России против Украины.

Также в своих публикациях и репостах коллаборанты публично призывали к поддержке решений и действий захватчиков на территории нашего государства.

Отмечается, что досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года сотрудники спецслужбы разоблачили на распространении информационных материалов в поддержку военной агрессии России против Украины жителя города Килия.

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