СБУ подозревает одесского бизнесмена Руслана Тарпана в пособничестве врагу

СБУ сообщила о заочном подозрении в пособничестве государству-агрессору одесскому бизнесмену Руслану Тарпану.

Об этом в Facebook сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что на основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, фигурант передал федеральной службе охраны России коллекцию раритетных автомобилей общей стоимостью около 10 миллионов долларов. Эти автомобили, использовавшиеся политическими деятелями советской власти, стали экспонатами музейно-выставочного центра ФСО РФ. Цель этой экспозиции – популяризация советских органов власти и силовых структур РФ, а также повышение мотивации российских военных.

«За сотрудничество с россиянами злоумышленник систематически получал одобрительные отзывы от политической элиты врага и неоднократно получал награды», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что сейчас фигурант скрывается от правосудия за границей, объявлен в международный розыск. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, одесский «реставратор» Руслан Тарпан подозревается детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе и проекте «Глубоководный выпуск», что реализовывался в Одессе, однако так и не был завершён. В целом государство потратило на проект около 600 млн грн, а убытки понесло более чем 300 млн. Тарпан уже седьмой год разыскивает МВД. По данным СМИ, он может скрываться в ОАЭ и РФ.

Одесский проект «Глубоководный выпуск» реализовывался в 2010-2011 годах — прокладка от станции биологической очистки «Северная» трубы по морскому дну для слива стоков в море не у берега, а на расстоянии в нескольких километрах от него. Строительством занялись структуры беглого строительного магната Руслана Тарпана. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович обвинил организаторов строительства в разбазаривании бюджетных средств, после чего финансирование было заморожено.

Известно также, что главные бизнес-активы Тарпана в Украине до сих пор остаются не арестованными.

Фото: УСБУ в Одесской области

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