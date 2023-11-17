632 дня войны: Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу Днепра

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Подразделениям ВСУ удалось выбить россиян с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 17 ноября.

«Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Наши воины обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия, склады и скопления личного состава российских оккупантов. Проводится разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения», — говорится в оперативной сводке.

По информации Генштаба, одна из главных целей этой боевой работы – оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское украинское население, в том числе и Херсон, от постоянных российских обстрелов.

Отмечается, что у окупантов начались проблемы, в результате больших потерь они вынуждены перебрасывать подразделения по другим направлениям. Также значительные потери оккупационных сил обусловлены тем, что пытаются выбить наших воинов с занимаемых позиций на левом берегу Днепра. В частности, почти каждый день враг совершает от 4 до 10 таких попыток.

На территории временно оккупированного посёлка Бриловка в Херсонской области российские оккупанты захватили двухэтажный жилой дом и развернули в нём свой госпиталь для лечения раненых.

«Во временно оккупированном Токмаке, расположенном в Запорожской области, оккупанты используют местное население как живой щит. Представители оккупационной так называемой «военной полиции» совершают обход многоквартирных жилых домов с целью поиска свободных квартир для расселения захватчиков», — информирует Генштаб.

Также отмечается, что во временноно оккупированном Геническом районе Херсонской области российская оккупационная администрация усиливает давление на местное украинское население. Людей заставляют переоформлять свои автомобили с украинской регистрации на русский. В частности, на блокпостах оказывается давление на водителей авто с украинскими номерами и правами украинского образца. Украинским гражданам российские оккупанты угрожают конфискацией автомобилей.

Одесса News информирует, что по словам Президента Ураины, ВСУ смогли перехватить у России инициативу в Чёрном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Чёрном море начал действовать украинский флот морских дронов.

На главном фото боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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