Украина создала первый в мире флот морских дронов

Сотрудничество стран Черноморского региона помогло восстановить гражданское судоходство на фоне развязанной Россией полномасштабной войны в Украине. Впервые в мире именно в Чёрном море начал действовать украинский флот морских дронов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 16 ноября, выступая на заседании Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества. Запись Офис президента опубликовал в YouTube.

По его словам, это вернуло не только стабильность в регионе. Восстановление морских экспортных коридоров обезопасило «нормальную жизнь для десятков наций – от Марокко до Юго-Восточной Азии», считает Глава государства.

«Мы смогли перехватить у России инициативу в Чёрном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Чёрном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот», – сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что страна-агрессор больше не способна использовать ЧМ как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, и поблагодарил страны, способствовавшие этому процессу. Он также отметил, что новый вес сейчас приобретает Дунайский регион, также критический для глобальной безопасности.

Для справки. В Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества вместе с Украиной входят 12 стран – Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия и Турция.

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