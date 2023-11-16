Одесский литмузей приглашает на выставку марок «Украина – космическое государство»

17 ноября в 15.00 в галерее Одесского литературного музея откроется выставка «Украина – космическое государство», где будут представлены материалы из коллекции тематической филателии Л.В. Субботина (1936-2019) – учёного-археолога, историка, Почётного гражданина г. Болград.

Открытие состоится в канун 26-й годовщины первого полёта первого космонавта Украины Л.К.Каденюка в составе международного экипажа на американском космическом корабле Colambia (19 ноября 1997 г.).

Собрание филателии Л. Субботина насчитывает тысячи единиц, объединённых одной темой – история мировой космической отрасли. В ней – сотни редких выпусков конвертов и марок из всех частей света. В коллекции есть также большое количество материалов, свидетельствующих о вкладе Украины в освоение космоса. Выставка представляет редкие тиражные конверты с автографами Л.К. Каденюка, космонавтов украинского происхождения П. Поповича, П. Климука и т.д.

Одессой связаны имена М. Кибальчича, С. Королёва, В. Глушко, без которых невозможно представить зарождение, развитие и достижение космонавтики.

На выставке в гармонии с её тематикой представлены работы художника из Одессы Евгения Сивоплясова, который воспроизводит космос на своих картинах.

Выставка работает до 8 декабря.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy