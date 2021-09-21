Прославленный хор имени Верёвки выступит в Одессе

Репертуар выдающегося коллектива состоит из лучших национальных песен народов мира и на данный момент насчитывает более 1000 произведений.

В составе коллектива 150 талантливых артистов, а разнообразие жанров не знает границ: чумацкие и казацкие песни, колядки, думы, лирика, фольклор, опера и классическая акапелла – богатство народного творчества невозможно переоценить!

Музыкальное приключение продлится два часа и познакомит зрителя с культурными особенностями 29 стран – всё это в исполнении сотни талантливых участников хора, которые за время выступления сменят около 30 народных костюмов. Украинский язык один из самых певчих, а наши люди всегда тянулись к прекрасному.

Хор им. Г.Верёвки был основан в 1943 году для поднятия боевого духа во время войны – и с момента основания артисты с успехом объездили с выступлениями полмира.

Многие музыкальные коллективы с практически вековой историей теряют свою идентичность и актуальность в современной культуре, но хору им. Г.Верёвки не только удаётся идти в ногу со временем, но и каждый раз устраивать поражающие воображение шоу.

Григорий Гурьевич Верёвка – украинский дирижёр и первый руководитель Национального академического хора, который остаётся одной из значимых “визитных карточек” украинской культуры. За 77-летнюю историю академический хор получил звание “народного” и “заслуженного”, объездил с концертами сотню стран и с каждым годом расширял песенный репертуар.

Цена билетов от 170 до 690 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 26 сентября, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Музкомедия

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