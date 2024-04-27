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Одесский театр оперы и балета приготовил подарок для любителей музыки и хореографии

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5 мая спектакль «Сюита À LA DANSE: от классики к современности» в Одесском театре оперы и балета — отличный подарок для любителей хорошей музыки и современной хореографии.

Утончённость движений талантливых артистов. Незабываемый отдых в атмосфере высокого искусства. Яркая балетная феерия в исполнении ведущих солистов и артистов балета Одесской оперы.

Стоимость билетов от 200 до 650 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

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