Одесский оперный театр приглашает на легендарную постановку оперы «Аида»

Одесский Театр оперы и балета приглашает в воскресенье,24 июля, на легендарную постановку «Аиды».

Откройте для себя новый взгляд режиссёров и артистов на всемирно известный сюжет.

Премьера состоялась в Одесской опере в 2012 году. С тех пор «Аида» неизменно собирает полный зал, утоляя эстетическую жажду истинных театралов.

Не более пяти месяцев ушло у Джузеппе Верди на создание оперы. Написанная в честь открытия Суэцкого канала «Аида» воплотила всё, что неудержимо влечёт зрителя: любовь и страсть, соперничество и воинственность, зрелищность. В произведении присутствуют и любовный треугольник, и восхитительные оперные арии.

«Аида» – это красочная музыка, динамичный сюжет, яркие характеры и напряжённый драматизм.

Режиссёр-постановщик предлагаемой версии – Карло Антонио де Лючия.

Режиссёры, ведущие спектакль – заслуженный работник культуры Украины Наталья Григор, Сергей Красных. Либретто – Антонио Гисланцони.

Длительность спектакля 3 часа 20 минут.

Стоимость билетов от 100 до 400 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов.

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