Ален Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко

Французский актёр Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Cyril Viguier и прочитал поэзию украинского поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины во Франции.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Париже.

«Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за её пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной», – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что будут рады видеть актёра в Культурном центре Украины во Франции.

Для справки. Актёр Ален Делон родился в 1935 году. Известен по ролям в фильмах «Затмение», «Рокко и его братья», «Леопард», «Наша история», «Бассейн», «Зорро». Его считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенёс инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match актёр признался, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который всё это время был рядом с ним.

В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актёр передвигался, опираясь на трость.

Как сообщала Одесса News, голливудский актёр и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Украину.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod



