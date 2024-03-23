Вечером 22 марта враг снова совершил ракетную атаку на одесский регион

22 марта, вечером, враг снова совершил ракетную атаку на Одесскую область.

Об этом в Telegram сообщили Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что враг продолжает активную беспилотную разведку с моря и снова применил баллистику по Одесской области.

«С временно оккупированного Крыма ударил, вероятно, ракетой «Искандер-М», пытаясь уничтожать инфраструктуру региона. В Одесском районе в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «информация о пострадавших не поступала».

Одесса News информировала, что ночью 22 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В общей сложности, россияне применили 63 Shahed-136/131, 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять крылатых ракет Х-22, семь аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», две управляемые авиационные ракеты Х-59, 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Силами обороны уничтожено 92 воздушные цели из 151, в т.ч. 35 крылатых ракет, две авиационные ракеты и 55 дронов Shahed.

Основной целью оккупантов были объекты украинской энергетики и критической инфраструктуры. Оккупанты ударили, в частности, по Днепровской ГЭС, которая выведена из строя.

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