В Одесской области обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения

В результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят восстановительные работы

По информации ДТЭК Одесские электросети, этой ночью враг совершил самую масштабную атаку по энергетическим объектам страны за последнее время. Повреждения получили энергообъекты Одесщины. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Одесса News информировала, что Укргидроэнерго выступило с заявлением, в котором подтвердило попадание российских ракет по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

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