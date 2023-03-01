Что будет со светом в Одессе 1-го марта

На 1 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Одесской области, — сообщает компания в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику в случае увеличения потребления электроэнергии.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете здесь.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 28 февраля в Одессе есть электропитание, водо- и теплоснабжение, функционирует городской электротранспорт.

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