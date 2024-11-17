Одесса без воды и света: восстановление будет начато в ближайшие часы

НЭК «Укрэнерго» дал распоряжение ввести экстренные отключения света.

Об этом утром сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, — не действуют», — сообщили в энергетической компании.

Не работает электротранспорт в Одессе. Часть светофоров работает от источников бесперебойного питания, но некоторые остались без электроэнергии и временно не функционируют. Будьте особенно внимательны при пересечении перекрёстков и обращайте внимание на знаки приоритета для безопасного проезда.

Вслед за энергетиками ряд объектов «Инфоксводоканала» были обесточены.

«Для восстановления водоснабжения большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания. Именно поэтому из-за отсутствия электроэнергии на некоторых объектах водоканала наблюдаются временные перебои в водоснабжении потребителей в разных районах города Одессы», — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что «после возобновления энергопитания водоснабжение будет начато в самое короткое время».

По данным военных, сегодня враг применил против Украины крылатые ракеты Х-101/55, выпущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области РФ и Каспийского региона, крылатые ракеты Зм14 комплекса «Калибр» из акватори Чёрного моря, крылатые управляемые аваиаракеты Х-59/69/31П из акваторий Азовского и Чёрного морей, крылатые сверхзвуковые ракеты Х-22 с 4-х бортов Ту-22м3 из акватории Чёрного моря РФ, баллистические ракеты 9м723 ОТРК «Искандер-М»/КN-23, баллистические зенитные управляемые ракеты 5В55/48Н6ДМ комплексов С-300/С-400 с территории Крыма и Белгородской области, аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса «Кинжал», гиперзвуковые крылатые ракеты 3м22 комплекса «Циркон» из Крым, БпЛА типов «Шахед-Герань», «Гербера» и имитационного назначения. Атаке подверглись почти все области и областные центры.

Ракетная атака продолжалась 2 часа.

Атака БпЛА длится уже 10 часов.

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