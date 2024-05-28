В Одесской области сотрудники ТЦК задержали главреда «Экономической правды»

В Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники ТЦК и СП задержали главного редактора «Экономической правды» Дмитрия Денкова.

Он почти сутки не может выйти на связь, — говорится в сообщении «Украинской правды«.

«По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского», — утверждает главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Она рассказала Институту массовой информации, что Денков приехал в Белгород-Днестровский к родителям.

Юристы сказали, что фактически указанные действия содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы (ответственность до 10 лет тюрьмы).

Отмечается, что Дмитрий обновил данные в «Резерв+» и стоял на воинском учёте.

27 мая около 20:00 на Facebook-странице Денкова появилось сообщение, где он говорит, что «поладил с ТЦК» и «вскоре присоединится к подразделению, в который хотел ещё до этого инцидента».

Дмитрий поблагодарил медиасообщество за поддержку и добавил, что это — лучший вариант для него.

Комментируя всё произошедшее с главредом известного редактора, Севгиль Мусаева написала, что Дмитрий уже обсуждал возможность служить, он к этому готовился последние несколько недель. «Решили, что он мобилизуется после проведения банковского форума в конце июне, потому что это важная для нас мера, его сфера ответственности и экспертиза.

Севгиль утверждает, что «как и множество украинцев, Дмитрий обновил свои данные в Резерв+ в первый же день после запуска приложения. И когда на странице Оперативного командования «Юг» в фейсбуке появляется сообщение о том, что «указанный гражданин долгое время не обновлял учётные данные», это, мягко говоря, неправда».

По её словам, «Дмитрий ехал в Одесскую область навестить своих родителей, живущих там. Его задержали пограничники на транзитном участке. Дело в том, что чтобы попасть в село, откуда Дмитрий родом, нужно проехать через часть дороги, пролегающей в приграничной молдовской зоне, другого пути там нет. Всё, что мы знаем на сегодняшний день, это то, что его задержали пограничники. Впоследствии они передали нашего коллегу сотрудникам ТЦК, хотя центр не является ни судебным, ни органом следствия».

О дальнейших событиях Севгиль пишет, что «у Дмитрия забрали телефон и ноутбук. Дмитрий не выходил на связь с вечера воскресенья. И это, конечно, стало большим стрессом для всех – родителей, которые ждали сына, жены и коллег. Просто представьте, что ваш редактор не выходит на связь несколько часов без уведомления. Что бы вы думали и как бы действовали в такой ситуации? Учитывая историю нашего издания, мы очень чувствительно относимся к таким ситуациям. Не представляю, в каком состоянии находились родители и жена. Мы не могли выяснить, где Дмитрий и что он был задержан ТЦК, пока родители не написали заявление на розыск в полицию.

Севгиль считает, что «так не должно происходить. Мы решили выйти в публичную плоскость и рассказать об этом своей аудитории, потому что это правонарушение – лишать человека возможности связаться с родными и предупредить их. Мы делали это по-прежнему в таких случаях. Моё личное мнение — это абсолютная позорная практика, которая должна прекратиться немедленно и ещё больше пугает людей и разрушает доверие и уважение к ТЦК и государству в целом. Такие случаи не способствуют мотивации людей приобщаться к защите государства и играют на руку врагу».

Журналистка напоминает, что Дмитрий Денков – известный редактор, журналист и медийная персона, поэтому эта его история получила огромную огласку. «А большинство людей, которые оказываются в подобных ситуациях, остаются один на один с подобным отношением к себе и своим близким».

Севгиль отмечает, что Дмитрий в ближайшее время передаст дела коллегам и приобщиться к силам обороны.

«Хочу также отметить, что он никогда не стоял в стороне от помощи ВСУ. За эти два года полномасштабки вместе с коллегами он передал более 300 автомобилей нашим военным, участвовал во многих совместных сборах. Наш Дмитрий – очень классный и порядочный человек. И я каждый день радуюсь, что в 2015 году он возглавил редакцию «Экономической правды», принял этот вызов и сделал лучшее деловое издание в стране. Дмитрий остаётся частью нашей семьи и будет добросовестно выполнять свой долг гражданина, потому что на нашу страну напала Россия. В том, что он будет делать это с достоинством, у меня нет никаких сомнений», — резюмировала Севгиль Мусаева.

Одесса News информировала, что 13 мая 2024 года на Греческой улице в Одессе сотрудник ТЦК и СП напал на девушку и избил её костылями.

Фото: detector.media

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy