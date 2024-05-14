В Одессе разгорелся очередной скандал с участием сотрудников ТЦК и СП

Поздним вечером 13 мая на Греческой улице мужчина в военной форме напал на девушку и избил её костылями.

По сообщению издания «Думская«, пострадавшая Антонина Токмакова утверждает, что нападавший — сотрудник ТЦК, а причиной стало то, что она снимала на видео, как её приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Отмечается, что происшествие случилось в 50 метрах от Приморского районного отделения полиции, в котором ранее пострадавшая и трое её приятелей писали заявление по факту конфликта с таксистом.

«Во время написания заявления в районное отделение полиции с костылём в руках (важная деталь) зашёл человек в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейским в момент оформления заявления. Потом он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась нас выпускать», — написала Антонина в соцсети.

По словам девушки, два часа правоохранители не выпускали компанию из райотдела. Позже двух парней 19-ти лет всё-таки отпустили, а третьего, судя по всему, призывного возраста, оставили.

«И вот тут появляется человек с костылями с начала истории, заводя с собой ещё двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную, 86. «переночевать» и дальше «будут разбираться», — пишет пострадавшая.

Когда парня погрузили в автобус, девушка начала снимать происходящее на видео. В этот момент неизвестный в военной форме и с костылями напал на неё, нанеся несколько ударов по голове, рукам и ногам пострадавшей.

Антонина жалуется, что несмотря на то, что всё происходило рядом с отделением полиции, никто даже не вышел и не отреагировал на её крики.

В свою очередь, Одесский областной ТЦК и СП заявил, что по факту случившегося началась служебная проверка, и в случае, если вина сотрудников будет доказана, их привлекут к ответственности.

На момент выхода материала, полиция никаких комментариев относительно инцидента не предоставила.

Одесса News информировала о задержании в Измаиле сотрудниками ТЦК и СП 14-летнего подростка.

Фото и видео: Думская

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