Полиция задержала двух поджигателей объекта электроэнергетики в Одессе

Злоумышленники несколько дней назад облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли электроподстанцию ​​в Хаджибейском районе города. Сотрудники управлений уголовного розыска и уголовного анализа областной полиции, а также отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 принятыми мерами «по горячим следам» установили, что к преступлению причастны двое местных жителей.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, установлено, что 40-летний мужчина нашёл в интернете объявление о заработке и получил от неизвестного предложение поджечь электроподстанцию.

«Втянув в преступную деятельность своего 34-летнего знакомого, подельники выполнили задание и сняли это на видео, как подтверждение для заказчика. За поджог электроподстанции обещали щедро заплатить, но денег поджигатели так и не получили», — говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных мероприятий с места происшествия и по местам жительства задержанных следователи изъяли остатки пластиковой бутылки из-под горюче-смазочных материалов, зажигалки, мобильные телефоны с информацией о совершении поджога.

Фигурантам сообщили о подозрении в умышленном повреждении объекта электроэнергетики общеопасным способом, что могло привести к нарушению нормальной работы этого объекта, по предварительному сговору группой лиц. За это преступление предусмотрено наказание лишением свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Кроме того, задержанные будут проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что Служба безопасности и Национальная полиция в октябре 2024 года задержала 3-х приспешников российских спецслужб, которые жгли военные авто и объекты Укрзализныци в Одессе.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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