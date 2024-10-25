Зеленский отказал генсеку ООН Гутерришу в визите в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу в визите в Украину.

Об этом 25 октября сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Офисе президента Украины, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что это связано с недавней поездкой Гутерриша в страну-агрессор Россию на саммит БРИКС.

Гутерриш 22–24 октября находился в России. Он принял участие в пленарном заседании саммита в формате БРИКС+, а также провёл отдельную встречу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время выступления на саммите генсек ООН не осудил вторжение РФ в Украину, а лишь сказал, что «нужен справедливый мир в Украине», основанный на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Во время встречи с Путиным на полях саммита, по данным пресс-службы ООН, Гутерриш заявил, что действия России в Украине нарушают Устав ООН и международное право.

После визита в Россию, как сообщил источник AFP в Офисе президента Украины, Гутерриш хотел приехать в Украину, но ему отказали «из-за унижения здравомыслия и международного права».

Официально украинская сторона информацию AFP пока не комментировала.

Гутерриш не раз приезжал в Украину с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ. В частности, он был в августе 2022 года в Одессе.

Поездка на саммит БРИКС – второй визит Гутерриша в Россию за время полномасштабной войны. Решение генсека ООН посетить РФ раскритиковала Украина. В МИД Украины отметили, что он принял приглашение «от военного преступника Путина», назвали поездку в Казань «неправильным выбором, не способствующим делу мира», и напомнили, что генсек ООН отказался приехать на первый саммит мира, состоявшийся в Швейцарии этим летом.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy