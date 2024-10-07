957 дней войны: Россия потеряла свыше 660 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 7 октября 2024 годов ориентировочно составили около 661 630 (+1 160 за последние сутки) человек.

Об этом утром 7 октября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8933 танка (+14), вражеских боевых бронированных машин ‒ 17710 (+31 за последние сутки), артиллерийских систем – 19156 (+64), РСЗО – 1223 (+7), средств ПВО ‒ 972 (+2), самолётов – 368, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65), крылатых ракет ‒ 2615 (+2), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96), специальной техники ‒ 3364 (+1).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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