Российские оккупанты в Крыму отобрали дом певицы Джамалы

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму забрали дом украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы.

Об этом артистка сообщила 5 июля в Istagram Stories.

«Они забрали дом. Если в мире есть справедливость, Россия за всё ответит. За все наши слёзы, за наших родных и знакомых, за наши дома, за нашу землю», – написала артистка.

«Все, что у меня есть, – моё детство, мои воспоминания. И сегодня эти воспоминания забирают. Копаются в родительских вещах, в семейных архивах, – отметила Джамала. – Уже сколько поколений мы не можем оставить ничего своим детям, потому что преступники снова приходят в наш дом. Уничтожают, разрушают, отбирают, крадут».

«Просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей, – написала артистка. – Всё, что я могу сделать сегодня, – не молчать. И я не буду молчать».

В комментарии «Украинской правде» певица рассказала, за домом ухаживали соседи, у которых оккупанты забрали ключи от дома 5 июля.

30 июня в Instagram певица сообщила, что оккупационная власть Крыма планирует сделать на месте дома её родителей санаторий для российских оккупантов.

«Я понимаю, что это не просто сообщение мне, это сообщение всем крымским татарам, украинцам, непокорённым: «Будешь говорить – мы тебе закроем рот», – написала она.

Для справки. Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а позже – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Стокгольме, она исполняла композицию «1944» о депортации своего народа.

Певица занимает проукраинскую позицию и открыто осуждает оккупацию Крыма Россией. Российские СМИ в апреле 2022 года писали, что Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.

В ноябре 2023 года её объявили в розыск в РФ по статье о так называемых «фейках о российской армии». В том же месяце артистку заочно арестовали.

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