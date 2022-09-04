«Тузловские лиманы»-2022: война и мир

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области, пришла осень — первая осень военного времени.

Но для сотрудников НПП каждый день в состоянии военного положения.

Наш сегодняшний воскресный репортаж о борьбе с браконьерами, которую последовательно, со времени основания Национального парка, ведут его сотрудники.

Неутомимый защитник экологии, одесский учёный Иван Русев как-то в одной из своих публикаций процитировал английского писателя-натуралиста Дж.Дарелла: «У растений и животных нет депутатов, им некому писать, они не могут устроить забастовку, даже сидячую, за них некому заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с ними населяют эту планету, но не являются её собственниками».

Однако, далеко не все разделяют точку зрения писателя-анималиста.

Неисчезающие в «Тузловских лиманах» браконьеры, по словам Ивана Русева, «безумные мутанты, как и российские захватчики, которые не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей».

Одним из злостных дерибанщиков природных ресурсов Нацпарка «есть так называемые украинцы, которые организуют группы по уничтожению деревьев в прибрежно-защитной полосе лимана Бурнас и Чёрного моря в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы», — сообщает Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Нам удалось проникнуть в эту группу и узнать, кто организует незаконное уничтожение леса. И оказалось, что это известный злостный браконьер Игорь Михайлов – житель села Тузлы. Это тот житель у Тузловских лиманов, который вместе с братом – ещё одним охотничьим и рыбным браконьером — бесконтрольно и давно дерибанят природные ресурсы нацпарка», — рассказывает Русев.

По словам экозащитника, группа братьев Михайловых нанимает местных жителей для противозаконной деятельности, организует систему наблюдения за появлением инспекторов на подъездных путях к местам дерибана. У них сформирован специальный интернет-ресурс, на котором рекламируется продажа ворованного.

В 2016 году Михайловы и другие браконьеры пикетировали Министерство охраны окружающей среды, чтобы снять с должности только что назначенного Ивана Русева руководителем НПП «Тузловские лиманы».

Затем эта группа под «крышей» полиции мешала открывать прорыв для водообмена между Чёрным морем и Тузловскими лиманами.

«И ещё много противоправных историй было связано с ними. И вот сейчас, несмотря на военное положение, эта сволочь дерибанит достояние украинского народа – лес над Чёрным морем на территории нацпарка и торгует им. Полиция, как обычно, не работает. Не работает эффективно и суд», — с сожалением констатирует Иван Русев.

По его словам, многие инспекторы нацпарка сейчас в ВСУ и теробороне защищают Украину, «а между тем, эта злостная браконьерская группировка пользуется моментом и дерибанит беспощадно лесные ресурсы».

Группа сотрудников Нацпарка, в которую вошли его директор Ирина Выхристюк, Иван Русев, инспектор Сергей Нагаев, представитель Измаильского лесничества, частично входящего в пределы нацпарка, поехали прямо в дом браконьера Михайлова в село Тузлы.

«Там мы увидели во дворе много срубленных деревьев. Браконьеру было дано последнее предупреждение относительно его противозаконных действий, которые во время войны можно приравнять к мародёрству. После предупреждения будут приняты другие меры», — информирует Иван Русев.

Одесса News обязательно напишет, сделал ли выводы Игорь Михайлов и его «группа поддержки» после предупреждения сотрудников парка.

Кроме браконьеров-вырубщиков леса, «Тузловские лиманы» богаты ещё и на рыбных браконьеров. Одним из них является житель села Приморское Сергей Кравченко, о «деяниях» которого Одесса News расскажет в следующем воскресном репортаже.

Но сегодня, несмотря на противозаконные действия местных браконьеров, несмотря на ужасающие последствия от захватчиков для людей и дикой природы, как говорит Иван Русев, «невероятная синергия степных растительных волн, энергия леса, вместе с дельфинами, многочисленными птицами наших лиманов и всего Азово-Черноморского региона, растениями, водами, рассветами, муравьями – все, на всех фронтах, своей мощной и положительной энергетикой, всячески помогают украинцам в борьбе с орками и все мечтаем о победе над врагом».

Фото: Иван Русев/Facebook

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