Впервые с начала войны «Черноморец» играл на родном стадионе в Одессе

В воскресенье, 4 сентября, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на одесском стадионе «Черноморец» состоялся футбольный матч.

Об этом сообщает ФК «Черноморец» в Facebook.

В связи с военным положением поединок между клубами «Черноморец» и «Ингулец» прошёл без зрителей.

По новой традиции перед дебютной игрой над стадионом подняли знаковое знамя Украины, с которым на Олимпиаде 1976 года в Монреале, на матче между СССР и ГДР, на стадион выбежал болельщик Данило Мигаль и станцевал гопак на глазах у миллионов зрителей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил спортсменов и болельщиков за их вклад в победу.

«Сегодня фанаты «Черноморца» борются с оружием в руках, защищая Украину. Одесские ультрас, рядом с киевлянами, харьковчанами и другими футбольными фанатами – в первых рядах наших защитников. Фанатское движение — это проекция всего общества, которое объединилось против врага и даёт ему решительный отпор. Возвращайтесь в живых, наши герои! Стадионы без вас – не настоящие. Они ждут вас, как и ждём мы», — сказал Геннадий Труханов перед матчем.

В церемонии принял участие также президент УАФ Андрей Павелко.

«Сама игра началась с активных действий хозяев. Неплохие моменты имели Максим Брагар и Дмитрий Юсов. Несколько раз имел возможность обострить Реальдо Фили. Однако первыми забили гости. Евгений Запорожец прошел по правому флангу и точно пробил в дальний угол ворот Дмитрия Непогодова — 0:1», — информирует ФК «моряков».

Отмечается, что до перерыва счёт не поменялся.

Второй тайм снова начался с опасных атак одесситов. Мяч чудом не оказался в воротах Алексея Паламарчука после атакующих попыток Максима Брагару. Более активно и креативно заиграл Родион Плакса. И всё же «моряки» были вознаграждены за усердие. На 66-й минуте Сергей Политило выполнил подачу с угла поля, а защитник Джеймс головой вбил мяч в сетку ворот «Ингульца».

Этот мяч стал первым для «Черноморца» в сезоне УПЛ 2022/2023. Принести победу хозяевам мог Максим Войтиховский, но его удару головой не хватило точности.

В итоге 1:1.

Как сообщала Одесса News, матч 4-го тура одесская команда сыграет во Львове против «Шахтёра» 10 сентября.

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