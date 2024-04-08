Одесский борец вольного стиля Василий Михайлов проиграл битву за Париж

Одесский борец вольного стиля Василий Михайлов проиграл в поединке за олимпийскую лицензию по европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Соревнования проходили в столице Азербайджана Баку, сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что в решающей схватке за олимпийскую лицензию в категории «до 86 кг» 28-летний Василий Михайлов (тренеры – Магамед Магдиев, Нарек Будагян) уступил Осману Нурмагомедову из Азербайджана – 1:4.

«Соперник – неоднократный призёр чемпионатов Европы и мира, но в категории «до 92 кг», агрессивно начал поединок. Долгое время Василий сдерживал его натиск, однако на последней минуте пропустил всё же две атаки», — говорится в сообщении.

Постоянные попытки Василия захватить ногу оппонента, были неудачными — сопернику удавалось ускользать.

Впрочем, у Михайлова остаётся еще один шанс отобраться на Олимпийские игры-2024 – на мировом отборе в Стамбуле (9-12 мая), где выступит ещё один спортсмен Одесской области, заслуживший это право – борец греко-римского стиля 27-летний Владлен Козлюк.

Одесса News информировала, что победой борца из Тарутино Василия Михайлова завершились соревнования в весовой категории до 79 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в столице Хорватии Загребе в апреле 2023 года.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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