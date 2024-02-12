Одесские каратисты завоевали 4 медали на Чемпионате Европы в Грузии

Спортсмены Одесской областной Федерации каратэ завоевали 4 медали на чемпионате Европы среди кадетов, юниоров и молодёжи, состоявшемся в Тбилиси 9-11 февраля.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Чемпионом Европы стал Сергей Станков (СК «Легион», кадеты, до 57 кг, тренер – Денис Сустретов), серебряную медаль завоевал Максим Вечканов (СК «Royal Team», кадеты, до 52 кг, тренеры – Владимир Зарецкий, Алексей Коновалов), бронзу – Артём Тарасенко (СК «Тигрёнок», кадеты, +70 кг, тренер Дмитрий Негатуров) и Давид Яновский (СК «Легион», молодёжь, до 67 кг, тренер – Денис Крыловский).

Отмечается, что это лучшее выступление спортсменов Одесской области на молодёжных Евро за последние 11 лет.

Слева направо: Артём Тарасенко, Сергей Станков, Денис Крыловский, Дмитрий Негатуров,

Владимир Зарецкий, Максим Вечканов, Давид Яновский

Станков и Крыловский

Вечканов с тренерами — Коноваловым и Зарецким

Тарасенко с тренером Негатуровым

Одесса News информировала, что 18-летние студенты Национального университета «Одесская политехника», воспитанники областной ДЮСШ стрельбы, одесситы Кристина Остапенко и Иван Ткаленко завоевали три золотых медали на чемпионате Украины по стрельбе пулевой, который проходил во Львове в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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