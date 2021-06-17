Одесский «Черноморец» официально перешёл в Премьер-Лигу

15 июня в Киеве, в Доме футбола, состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги, на котором было принято решение об исключении ФК «Минай» из состава участников УПЛ и включения ФК «Верес», ФК «Черноморец», ФК «Металлист 1925» в состав участников УПЛ.

Как сообщается на сайте ФК»Черноморец», Президент УАФ Андрей Павелко вручил всем клубам аттестаты.

Участники УПЛ утвердили итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2020/21 годов, ежегодный отчёт о финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне 2020/21, состав участников УПЛ на сезон 2021/22 и финансовый план УПЛ на следующий сезон.

Также была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами киберфутбольной лиги УПЛ.

Во время заседания была проведена жеребьёвка календаря на сезон 2021/22, определён город, где будет проведён Суперкубок Украины — это право досталось Киеву, а также определена команда-хозяина Суперкубка — им стал «Шахтёр».

Согласно календарю, свой первый матч в Премьер-Лиге «моряки» сыграют 25 июля против «Десны».

Генеральный директор ФК»Черноморец» Анатолий Мисюра так прокомментировал итоги футбольного сезона:

«Для достижения цели — возвращения в высший футбольный дивизион страны — «Черноморец» прошёл непростой путь длиною в два года. Долгое время шла работа по подготовке боеспособного коллектива, готового в непростое время (экономические проблемы, пандемия коронавируса) не только завоевать путёвку в Премьер-Лигу, но и способного достойно отстаивать там честь нашего города. К счастью, нам удалось преодолеть все трудности и досрочно, за два тура до финиша чемпионата, выполнить поставленную задачу».

Мисюра отметил, что в двадцатых числах июня начнётся подготовительный сбор «Черноморца» на клубной базе в Совиньоне, планируются кадровые изменения, «но основа коллектива, выигравшего не одно сражение в первой лиге, сохранится».

Также перед руководством клуба стоит задача организовать женскую команду, поскольку это регламентное требование УПЛ.

На Общем собрании клубы выдвинули Андрея Павелко на должность Президента Украинской ассоциации футбола.

Завершилось заседание коллективным фото с футболками сборной Украины в поддержку национальной команды, которая 17-го июня сыграет второй матч на Евро-2020 — против сборной Северной Македонии.

Как сообщала Одесса News, в мае одесский «Черноморец», одержав победу над ФК «Металлист 1925» из Харькова, занял второе место в турнирной таблице первой лиги Чемпионата Украины, таким образом обеспечив себе возвращение в Премьер-Лигу чемпионата Украины.

Фото: ФК «Черноморец»

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