Одесский «Черноморец» возвращается в Премьер-лигу

Одесский «Черноморец», одержав победу над ФК «Металлист 1925» из Харькова, занял второе место в турнирной таблице первой лиги Чемпионата Украины, таким образом обеспечив себе уверенность в возвращении в Премьер-лигу чемпионата Украины.

Как сообщает ФК «Черноморец», по итогам матча с харьковчанами, «моряки» имеют 58 очков.

До конца турнира осталось сыграть всего два матча, но, как бы «одесская команда ни сыграла, этих очков ей достаточно, чтобы перейти в класс повыше.

«Поставленная на сезон задача выполнена досрочно», — говорится в сообщении.

О том, что «Черноморец» уже завоевал путёвку в Премьер-лигу, уже подтвердили в Профессиональной футбольной лиге Украины.

Вместе с «Черноморцем» в высший дивизион до завершения чемпионата также попадает «Верес» из Ровно, занимающий первую строчку турнирной таблицы первой лиги.

Кстати. Следующая игра «моряков» 5 июня на стадионе «Черноморец» с командой «Альянс» из Липовой Долины.

Как сообщала Одесса News, 14 мая мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями американской мультистратегичной инвестиционной группы Allrise Capital, которая в 2020 году приобрела одесский спортивный комплекс «Черноморец» для обсуждения перспектив стадиона.

Фото: БК «Черноморец»

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