Одесская теннисистка Даяна Ястремская 6 июля впервые выходит на корт после допинг-скандала

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA-250 в Гамбурге.

Об этом сообщает XSPORT.

«Турнир в Гамбурге пройдёт с 6 по 11 июля. Украинка стартует со второго раунда. Её первой соперницей станет либо Магдалена Фрех, либо кто-то из победителей квалификации», — говорится в сообщении спортивного издания.

Как сообщала Одесса News, в этом году Ястремская ещё не играла. В январе её обвинили в употреблении запрещённых веществ и дисквалифицировали. Практически полгода одесситка пыталась очистить своё имя, и ей это удалось, однако турнир Wimbledon довелось пропустить.

На начало года Ястремская занимала 21 место в одиночном рейтинге WTA, сейчас она – 38.

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