Одесский певец MELOVIN решился на публичный гей-эксперимент

Певец из Одессы Костя Бочаров (MELOVIN) на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который начался 5 июля в Киеве, поцеловался на сцене с парнем и размахивал флагом ЛГБТ.

Видео поцелуя опубликовала пользователь сети, зрительница Анна Салата на своей странице в Facebook.

«Прислали видео, где MÉLOVIN на главной сцене Atlas Weekend с гей-флагом в руках целуется с каким-то пацаном», — написала она в подписи к видео.





Она также отметила, что считает такой поступок очень смелым, особенно для Украины, несмотря на то, что другие артисты за рубежом делали уже подобное.

В Instagram певец отметил, что он поддержал ЛГБТ-сообщество и поцеловался на сцене с парнем и девушкой.

По сути, артист публично заявил, что он бисексуал, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая не скрывает, что она лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.

Однако, как пишет одесский певец, «мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Моё видео до сих пор не загружают на YouTube. И всё потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу …

И в это же время такая любовь не признаётся кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины».



Ранее, до начала выступления на фестивале, артист заявил, что 5 июля начнётся новая эра, поскольку он отмечает 5-летие своей карьеры.

«День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряженные!» — говорится в посте MÉLOVINа.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября 2019 года Костя Бочаров получил музыкальную премию «M1 Music Awards. 5 Seasons» в номинации «Прорыв года».

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