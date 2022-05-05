Одесский певец Melovin обратился к Могилевской: «Наташа, что ты пила?»

Украинский певец Melovin, который после нападения РФ на Украину перешёл на украинский язык, 5 мая в эфире канала «Украина» осудил высказывание своей коллеги, украинской певицы Натальи Могилевской, заявившей, что после победы Украины над российскими оккупантами в стране должны быть три официальных языка, включая русский.

Артист имел в виду заявление коллеги, которое она озвучила 29 марта в эфире канала «Украина».

«Я буду первой, кто после войны будет требовать, что Украина должна иметь три языка государственных. Понятно, что сегодня во всём мире невозможно без английского языка. Также половина Украины говорит на русском, а половина – на украинском языке. И так же, как в Швейцарии, – чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек», – высказалась тогда артистка.

«Это п…здец. Не знаю, что надо перекрутить у себя в голове, чтобы вообще озвучить во время войны и не только во время войны мысль о том, чтобы в Украине должен быть вторым государственным языком язык агрессора, который напал на нашу страну. Наташа, что ты пила?»– обратился к певице Melovin.

Как сообщала Одесса News, чемпион мира из Белгород-Днестровского Юрий Захареев оказался в центре спортивного скандала.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod



