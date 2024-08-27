Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провёл 26 августа Ставку, в частности, заслушал информацию о ситуации в энергетике после массированного российского ракетно-дронового удара.

Об этом сообщается в Теlegram-канале Главы государства.

«Ставка. Возобновление энергетики после одного из самых больших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Доклады командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого», — говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники доложили Президенту по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. По итогу Ставки были приняты решения.

Сообщается, что на поражённых объектах идёт ликвидация последствий, происходит их ремонт, а также проходят мероприятия по разминированию.

Ситуация в энергетике сложная, — подчеркнул Главнокомандующий Зеленский

Кроме того, он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по обороне Покровска. В результате было принято решение о дополнительном усилении этого направления.

Одесса News сообщала о предыдущем заседании Ставки, на котором речь шла о наступлении сил обороны в Курской области России.

Фото: сайт Президента Украины

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