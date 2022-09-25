Одесса вновь атакована вражескими дронами-камикадзе (фото)

25 сентября Одесса вновь атакована враждебными дронами-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет», — говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Как информировала Одесса News, 23 сентября была совершена вражеская атака на Одессу дронами-камикадзе.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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