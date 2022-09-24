Коммунальные и спасательные службы ликвидируют атаки дронов на Одессу

23 сентября была совершена вражеская атака на Одессу дронами-камикадзе. Спасательные и коммунальные службы Одессы ликвидируют её последствия.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

«Враг снова нанёс удар по Одессе. На этот раз – из дронов-камикадзе. Есть погибший гражданский человек и повреждение жилищного фонда — речь идёт, в частности, о четырёх домах. Наши коммунальные службы помогают жителям, дома которых пострадали в результате действий российских оккупантов», — сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В месте попадания возник пожар общей площадью 350 кв.м. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов, — сообщают спасатели.

По информации пресс-секретаря Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, также «во время ночной тревоги уничтожен ещё один вражеский «Шахид — 136»: на этот раз враг избрал направление порта «Южный».

Фото и видео: «Одесса»

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